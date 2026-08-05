Zaldivia y el futuro de la U en la temporada: “De acá al final son todas finales, hay muchos puntos que acortar” / Twitter @udechile

Universidad de Chile se impuso por la cuenta mínima ante Unión San Felipe por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, asegurando su clasificación a la próxima etapa del torneo.

Si bien los azules padecieron la lesión de Israel Poblete, pudieron darle rodaje a un convaleciente Matías Zaldivia, que ya ante Huachipato el fin de semana había vuelto a jugar tras casi tres meses de ausencia.

“Contento por la clasificación y la victoria, por seguir sumando minutos en lo personal. Es una noche redonda. Se sufrió mucho, asi que estoy disfrutando los minutos que me toque y ojalá ir sumando cada vez más para ir poniéndome a punto”, aseguró el central tras disputar los segundos 45 minutos.

Eso sí, en lo general, abordó con mesura la clasificación en Copa Chile. “Los objetivos nuestros son salir campeón. Todavía no se cumplió nada, logramos una primera etapa y contento por eso”, recalcó Zaldivia, poniendo el foco en lo que viene en la Liga de Primera, donde son segundos, a 12 unidades del líder, Colo Colo.

“De acá al final son todas finales, hay muchos puntos que acortar y no podemos dejar ninguno en camino”, aseguró el argentino, valorando también el ingreso al campo del primer refuerzo de la U de Chile en este mercado invernal, el volante Gonzalo Reyna.

“Es un gran jugador, con el pasar del tiempo se va a ir acoplando mejor al equipo. Vino a aportar”, cerró Matías Zaldivia.