“Espero que no se sienta manoseado”: periodista dio una sincera reflexión sobre la llegada de Vozinha a Colo Colo / Hans Scott

Esta semana, el fútbol chileno vivió una revolución en el mercado de fichajes luego de que se oficializara la llegada del arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, a Colo Colo.

Este miércoles, la reconocida periodista Cecilia Lagos compartió una sincera reflexión sobre la incorporación del seleccionado de Cabo Verde al cuadro albo y manifestó sus principales preocupaciones.

“Todo esto es muy nuevo para Vozinha y, evidentemente, toda esta atención también atrae a un montón de gente, clubes, marcas y organizaciones que se quieren aprovechar de él”, comentó.

“Realmente espero que Vozinha no se sienta utilizado, manoseado o tironeado para todos lados por intereses comerciales”, agregó.

Además, Cecilia Lagos señaló que este tipo de fichajes genera una gran presión sobre el futbolista, ya que tanto el club como los hinchas esperarán que tenga el mismo rendimiento que mostró durante el Mundial 2026.

“Y el primer error que cometa, y espero que le vaya increíble, que no le pase nada, que nadie vaya a cuestionar su calidad, pero que si falla, por la razón que sea, que no lo tiren a las ruedas del bus y que no lo desechen como basura”, enfatizó.

Finalmente, la periodista llamó a cuidar al arquero en medio de la exposición que enfrentará tras su llegada al fútbol chileno.

“Entonces hay algo muy delicado ahí sobre Vozinha como persona y como ser humano, que espero realmente que se le cuide. No es una propiedad y no es un robot, sino un ser humano que se está encontrando con esto de manera muy repentina y que tiene que aprender a manejarlo con una fortaleza muy importante”, cerró.