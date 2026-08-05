“Se entiende poco la decisión”: excancilleres fustigan salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados y acusan un giro en política exterior

La decisión del Gobierno de retirar a Chile del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), bloque del que formaba parte desde hace 55 años, generó críticas de exautoridades diplomáticas, quienes advirtieron que el país abandona una herramienta que fortalecía su autonomía y capacidad de negociación en instancias multilaterales.

La medida fue defendida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sostuvo que el organismo “se creó como un movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos ni a la realidad internacional actual”.

La cartera añadió que Chile “mantiene su respaldo al multilateralismo” y continuará promoviendo su política exterior en otros foros internacionales.

“Es una torpeza”

El excanciller Heraldo Muñoz, en conversación con The Clinic, calificó la decisión como “una torpeza” y aseguró que permanecer en el NOAL “no representaba ningún costo”.

Además, recordó que la participación de Chile en el bloque permitió “frenar iniciativas de Bolivia para obtener solidaridad a su infundada demanda” durante el litigio marítimo y advirtió que el retiro se produce cuando el país busca apoyos para que Valparaíso sea sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar.

José Miguel Insulza, en tanto, afirmó que el Gobierno “parece que la intención es tener una alineación y tener socios preferenciales”.

“Se entiende poco la decisión”

Mientras que Mariano Fernández sostuvo que “se entiende poco la decisión” y recalcó que la pertenencia al movimiento contribuía a mantener la autonomía política y a estrechar vínculos con más de un centenar de países del sur global.

Las críticas también fueron compartidas por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, quien advirtió que la consistencia de la política exterior chilena ha sido uno de los principales activos del país y que renunciar a esa autonomía estratégica representa “un riesgo importante”.