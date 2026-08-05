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Senado lleva a Comisión de Ética el duro cruce entre Campillai y Flores tras polémica por proyecto de indultos

La Mesa de la Cámara Alta pidió mantener el respeto institucional y derivó el episodio a una instancia que evaluará lo ocurrido.

Martín Neut

Tenso intercambio protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores

Tenso intercambio protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores

El Senado resolvió enviar a la Comisión de Ética el análisis del tenso intercambio protagonizado por las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores, ocurrido durante la discusión de un proyecto que busca conceder indultos generales a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social.

El enfrentamiento se produjo luego de que Campillai cuestionara la iniciativa impulsada por Flores y otros parlamentarios, lanzando la frase “delincuentes defendiendo a delincuentes”, lo que generó una acalorada discusión en dependencias del Congreso.

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Tras el episodio, el Senado emitió una declaración en la que llamó a mantener el respeto dentro del debate legislativo.

“Las opiniones y el ejercicio de la libertad de expresión constituyen pilares fundamentales de la actividad parlamentaria. Sin embargo, estos principios deben ir acompañados de un trato respetuoso”, señaló la institución.

Además, la corporación pidió a los parlamentarios “privilegiar el diálogo, la argumentación y el respeto institucional”, especialmente en materias sensibles para el país. Finalmente, informó que la decisión de recurrir a la Comisión de Ética fue adoptada por acuerdo de Comités, instancia que deberá pronunciarse sobre lo ocurrido.

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