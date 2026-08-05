Recorte de más de $1.300 millones obliga a consultorios de Arica a reducir sus horarios de atención

Los consultorios municipales de Arica comenzaron a operar con un nuevo horario de atención tras un recorte de $1.369 millones en los recursos del Convenio de Atención Primaria Universal (APS Universal), situación que obligó a la Dirección de Salud Municipal (Disam) a poner fin a la extensión horaria que financiaba dicho programa.

La modificación fue informada al Concejo Municipal, donde la directora de la Disam, Claudia Villegas, explicó que el ajuste responde a una fuerte disminución del presupuesto destinado al convenio.

“Tuvimos que pasar la bonificación presupuestaria por menores ingresos, relacionados con un convenio en específico, que es Atención Primaria Universal, que se redujo en un monto superior a mil millones de pesos, considerando que el año pasado funcionamos con dos mil cuatrocientos millones de pesos”, señaló.

Villegas agregó que, una vez aprobado el ajuste presupuestario, los establecimientos retomarán el horario previo a la implementación del programa.

Así, los consultorios atenderán de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:00 horas, mientras que los sábados funcionarán de 09:00 a 13:00 horas, dejando atrás la jornada extendida que operaba gracias al financiamiento de la APS Universal.