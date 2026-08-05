Alerta antes de Fiestas Patrias: advierten posible alza en precio de las carnes en Chile tras cierre del Paso Los Libertadores / Sergey Nazarov

A poco más de un mes de las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, el sector comercial y los transportistas encendieron las alertas ante un eventual aumento en el precio de la carne, uno de los productos más demandados durante septiembre por las familias chilenas.

La preocupación surge en medio de un escenario de incertidumbre para el abastecimiento, con comerciantes que advierten posibles variaciones en los valores y mayores costos asociados al traslado de productos, situación que podría impactar al consumidor final.

El factor que mantiene en tensión al rubro es el prolongado cierre del Paso Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina, que ya suma 21 días sin funcionamiento para el transporte de carga.

REFERENCIAL / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

La ruta fronteriza permanece cerrada desde el 15 de julio debido a las intensas nevadas registradas en la cordillera y a las condiciones de seguridad que impiden habilitar el tránsito. Además, nuevos sistemas frontales con precipitaciones en la zona cordillerana dificultarían una reapertura durante esta semana.

En esa línea, de acuerdo a Meganoticias, desde el gremio de camioneros señalaron que la interrupción del paso ha obligado a modificar la logística habitual, generando mayores costos operacionales y complicaciones para el traslado de productos provenientes desde Argentina.

La atención puesta en la carne

Entre los artículos que generan mayor preocupación se encuentra la carne, considerando el aumento del consumo que tradicionalmente se registra durante las Fiestas Patrias. Comerciantes han indicado que la menor disponibilidad de productos importados ha llevado a recurrir en mayor medida a carne nacional, cuyo valor puede ser superior.

Cortes de carne / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Algunos consumidores también han manifestado percibir incrementos en los precios durante los últimos días, mientras locatarios advierten que una menor oferta puede terminar presionando los valores al alza, expuso el citado medio.

En paralelo, algunos transportistas han optado por rutas alternativas por el sur del país, recorridos que implican más tiempo de traslado y un aumento en los costos de operación.