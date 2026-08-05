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¿Y Chile? Papa León XIV anuncia gira por Sudamérica y confirma que visitará tres países

El pontífice arribará a esta parte del mundo durante el mes de noviembre.

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Getty Images / Alessandra Benedetti - Corbis

El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará su primera gira por América Latina como pontífice entre el 6 y el 17 de noviembre.

El recorrido incluirá Uruguay, Argentina y Perú, mientras que Chile no figura entre los destinos anunciados hasta ahora.

El viaje comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego estará en Argentina entre los días 8 y 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La última etapa se desarrollará en Perú, del 11 al 17, con paradas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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El esperado regreso de León XIV a Perú

La escala peruana tendrá un especial significado para el pontífice nacido en Chicago, quien posee la nacionalidad de ese país y vivió allí durante décadas como misionero y autoridad religiosa. Antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica, fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El propio León XIV había adelantado su interés por regresar a la región. “Evidentemente, me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa. Perú, pienso que también me recibirían”, expresó durante una conferencia de prensa realizada en diciembre de 2025.

La gira también será histórica para Argentina, país natal de Francisco, quien no regresó a su tierra como papa durante sus 12 años de pontificado. Además, será la primera visita de un jefe de la Iglesia católica a Sudamérica desde el viaje que Francisco realizó a Chile y Perú en 2018.

El Vaticano no explicó por qué Chile quedó fuera del recorrido ni informó si podría incorporarse posteriormente. Por ahora, la Santa Sede precisó que el itinerario detallado, con horarios, encuentros y actividades religiosas, será publicado más adelante.

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