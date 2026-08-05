Destacado director debuta con la Sinfónica Nacional de Chile en “Impresiones francesas”

Los sonidos franceses marcarán el nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que se presentará el viernes 7 y sábado 8 de agosto a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El programa apoyado por la Embajada de Francia contempla tres obras del siglo XX, comenzando con el compositor italiano Luciano Berio y su obra Nones, para luego dar paso a dos franceses: André Jolivet y su Concierto para flauta y orquesta de cuerdas, con Vicente Morales como solista, para finalizar con Claude Debussy y una de sus obras más reconocidas, La mer.

La dirección estará a cargo del músico también francés Pascal Gallois, quien debutará con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Solista, músico de orquesta, profesor y director, reconocido como uno de los grandes maestros del fagot a nivel internacional.

Ha colaborado estrechamente con compositores como Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, György Kurtág y Olga Neuwirth, y en 2015 impulsó los Musicales de Quiberon, festival que reúne modernidad y clasicismo. Actualmente dirige uno de los grandes conservatorios de París, convencido de que la música merece un lugar central en la sociedad.

Respecto de la obra que interpretará, el solista comenta que “en estricto rigor, no tiene pausas, a pesar de que, dependiendo del criterio, se puede dividir en dos o en cuatro movimientos”.

Detalla también que las secciones lentas tienen “una cosa lírica, pero también oscura, aunque igualmente con momentos más brillantes”, mientras que los pasajes rápidos exigen un virtuosismo particular: “no es un virtuosismo romántico, como de fuegos artificiales, sino un virtuosismo violento”, explotando al máximo los recursos del instrumento.

Lo que viene

Tras este programa la Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto familiar denominado “Abracadabra”, con obras de Mendelssohn, Dvořák, Mussorgsky y Dukas, bajo la dirección del maestro invitado Christian Lorca.

La iniciativa se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el Área de Educación y Mediación del CEAC, y contará con Juan Francisco Sánchez en dramaturgia y dirección escénica; Daniela Ropert en actuación; Carolina Vergara en vestuario y el Área técnica TUCH en iluminación.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles a través de Ceacuchile.ticketplus.cl además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, adultos mayores, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural, entre otros.