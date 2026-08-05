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Un histórico club chileno sacude el mercado con la llegada de grupo inversor internacional: “El más alto nivel”

A través de redes sociales, Magallanes oficializó la incorporación de Ferbal Capital como su nuevo socio estratégico.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Magallanes dio a conocer un anuncio clave para su proyecto institucional. A través de redes sociales, el elenco de la Primera B del fútbol chileno oficializó la incorporación de Ferbal Capital, grupo de inversión internacional, como nuevo socio estratégico del club.

“La llegada de un grupo de inversión internacional de este nivel representa uno de los hitos más importantes de nuestra historia reciente y un respaldo extraordinario al trabajo que hemos desarrollado durante los últimos ocho años”, señalaron desde la dirigencia del Manojito de Claveles.

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“Más que una inversión, esta alianza es una apuesta por el futuro de Magallanes”, agregaron. Además, destacaron que el acuerdo buscará “acelerar nuestro desarrollo, fortalecer nuestra gestión y potenciar la formación de jugadores”.

Asimismo, apuntaron que la llegada de Ferbal Capital permitirá “ampliar nuestras relaciones internacionales y construir un club preparado para competir en el más alto nivel”.

¿Qué es Ferbal Capital?

Según detalló Magallanes en su comunicado oficial, Ferbal Capital es “un grupo de inversión con base en Estados Unidos con una reconocida visión de largo plazo y una destacada participación en proyectos de innovación y desarrollo deportivo”.

En esa línea, desde el club chileno destacaron la presencia del grupo de inversión en un equipo de Norteamérica. “Entre ellas se encuentra Sports Performance Hub (SPH), una de las iniciativas más ambiciosas que hoy se desarrollan en Estados Unidos, integrando alto rendimiento, innovación, infraestructura, educación y tecnología aplicada al deporte, en alianza estratégica con Miami FC, club profesional de fútbol”.

Por su parte, Ferbal Capital se define como una empresa dedicada a la inversión y gestión de activos en distintas partes del mundo, con foco en áreas como tecnología, salud, deportes y real estate, y con más de 15 años de experiencia.

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