Alerta en la previa de un histórico clásico del fútbol chileno: “La cancha no está en condiciones”

Deportes Concepción y Universidad de Concepción animarán este domingo una nueva edición del “Clásico Penquista” en el Estadio Ester Roa, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Sin embargo, a pocos días del partido, un factor mantiene en alerta al “León de Collao” y al “Campanil”: el estado de la cancha del recinto de Collao, que sufrió un importante deterioro tras la reciente victoria del cuadro lila frente a Universidad Católica.

Al respecto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, afirmó que ya se está trabajando en la recuperación del terreno de juego, aunque descartó la posibilidad de utilizar el recinto para encuentros previos al fin de semana.

“Nosotros queremos que los tres equipos de Concepción jueguen en el estadio Ester Roa, pero ya lo dijimos a inicio de año, la cancha no está en condiciones para soportar tantos partidos”, advirtió el edil.

“Lo vimos en el partido de la Universidad Católica, la cancha quedó en mal estado, por lo tanto, la estamos recuperando para el duelo del día domingo entre Deportes Concepción y Universidad Concepción”, agregó.

En esa línea, Muñoz sostuvo que “esperemos recuperarla, no es seguro, pero se están haciendo todos los esfuerzos. Por eso, partidos previos no se pueden jugar por las condiciones de la cancha, eso nos han dicho los expertos”.

Por último, señaló que “no queremos nuevamente recibir críticas porque la cancha estuvo en mal estado, como Universidad Católica, pero eso se está trabajando. Teníamos que renovar el césped, lo postergamos un año por el ascenso de ambos equipos a Primera División, y estamos haciendo todos los esfuerzos con nuestros equipos técnicos para que la cancha esté en condiciones”.