;

Alerta en la previa de un histórico clásico del fútbol chileno: “La cancha no está en condiciones”

“Esperemos recuperarla, no es seguro, pero se están haciendo todos los esfuerzos”, declaró el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, sobre el estado del campo del Estadio Ester Roa en la antesala del duelo entre Deportes Concepción y la UdeC.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción y Universidad de Concepción animarán este domingo una nueva edición del “Clásico Penquista” en el Estadio Ester Roa, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Sin embargo, a pocos días del partido, un factor mantiene en alerta al “León de Collao” y al “Campanil”: el estado de la cancha del recinto de Collao, que sufrió un importante deterioro tras la reciente victoria del cuadro lila frente a Universidad Católica.

Revisa también:

ADN

Al respecto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, afirmó que ya se está trabajando en la recuperación del terreno de juego, aunque descartó la posibilidad de utilizar el recinto para encuentros previos al fin de semana.

“Nosotros queremos que los tres equipos de Concepción jueguen en el estadio Ester Roa, pero ya lo dijimos a inicio de año, la cancha no está en condiciones para soportar tantos partidos”, advirtió el edil.

“Lo vimos en el partido de la Universidad Católica, la cancha quedó en mal estado, por lo tanto, la estamos recuperando para el duelo del día domingo entre Deportes Concepción y Universidad Concepción”, agregó.

En esa línea, Muñoz sostuvo que “esperemos recuperarla, no es seguro, pero se están haciendo todos los esfuerzos. Por eso, partidos previos no se pueden jugar por las condiciones de la cancha, eso nos han dicho los expertos”.

Por último, señaló que “no queremos nuevamente recibir críticas porque la cancha estuvo en mal estado, como Universidad Católica, pero eso se está trabajando. Teníamos que renovar el césped, lo postergamos un año por el ascenso de ambos equipos a Primera División, y estamos haciendo todos los esfuerzos con nuestros equipos técnicos para que la cancha esté en condiciones”.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad