Dirigió en Chile: Platense anuncia a su nuevo DT antes de enfrentar a Coquimbo por los octavos de la Copa Libertadores

Martín Palermo fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador de Platense, rival que enfrentará Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores.

El “Titán” vivirá su segunda etapa en la banca de Platense, elenco al que dirigió en la temporada 2023. En esta oportunidad, el técnico argentino firmó contrato hasta diciembre de 2028.

El exdelantero, quien dirigió a Curicó Unido y Unión Española en Chile, debutará en el banquillo del “Calamar” este fin de semana frente a Independiente, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de Argentina.

Palermo tendrá pocos días para preparar el duelo de ida contra Coquimbo por los octavos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso se jugará el próximo miércoles 12 de agosto, en Buenos Aires.

El partido de vuelta entre el cuadro argentino y el equipo chileno se disputará el miércoles 19 de agosto, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.