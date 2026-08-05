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Muere joven chileno mientras escalaba la montaña más alta de Perú: cayó más de 900 metros

Su cuerpo permanece en una zona de difícil acceso, por lo que equipos especializados preparan un operativo de rescate.

Javiera Rivera

Monte Huascarán, Perú

Monte Huascarán, Perú / Aperture X

Un joven chileno de 21 años murió mientras realizaba un ascenso al monte Huascarán, la cumbre más alta de Perú, ubicada en la región de Áncash.

De acuerdo con RPP Noticias, la víctima fue identificada como Andrés Regueira (21), quien habría caído más de 900 metros. El joven se encontraba acompañado por Michael Milla, quien sobrevivió al accidente y dio aviso a las autoridades.

Por su parte, desde el El Comercio informaron que Milla logró descender por sus propios medios hasta un refugio ubicado en la laguna Llanganuco.

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Sin embargo, el cuerpo del montañista aún no ha podido ser recuperado porque, según el equipo de rescate, permanece en una zona de muy difícil acceso, con condiciones climáticas extremas.

Por ello, durante la jornada de miércoles efectivos de la Policía de Alta Montaña encabezaron diversos operativos para intentar recuperar el cuerpo.

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