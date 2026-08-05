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VIDEO. Los Tenores, entre el recibimiento que le hará Colo Colo a Vozinha y la actualidad de la Universidad de Chile

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el boom de venta de camisetas que generó la llegada del arquero caboverdiano.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de agosto, nuestros panelistas comentaron los primeros días de Vozinha en Colo Colo, la bienvenida que tendrá en Estadio Monumental y supieron del ofrecimiento de Iván Román para reforzar el plantel albo.

Danilo Díaz, Felipe Puccio, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández y Carlos Costas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Unión San Felipe por la Copa Chile y escucharon declaraciones de uno de los abogados querellante en el Caso Sartor.

Además, analizaron el nuevo boom de camisetas que ha generado la incorporación de Vozinha a Colo Colo, con un notable incremento de ventas en indumentaria de Cabo Verde.

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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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