En la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de agosto, nuestros panelistas comentaron los primeros días de Vozinha en Colo Colo, la bienvenida que tendrá en Estadio Monumental y supieron del ofrecimiento de Iván Román para reforzar el plantel albo.

Danilo Díaz, Felipe Puccio, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández y Carlos Costas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Unión San Felipe por la Copa Chile y escucharon declaraciones de uno de los abogados querellante en el Caso Sartor.

Además, analizaron el nuevo boom de camisetas que ha generado la incorporación de Vozinha a Colo Colo, con un notable incremento de ventas en indumentaria de Cabo Verde.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.