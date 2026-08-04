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VIDEO. A Vidal le preguntaron por Vozinha y esto fue lo primero que dijo sobre el arquero: “Esperemos que...”

El “King” se refirió al portero caboverdiano antes de su primer entrenamiento juntos.

Javier Catalán

Agencia Uno

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Con Vozinha y Arturo Vidal, Colo Colo tendrá a dos figuras de reconocimiento internacional en su plantel para lo que resta de 2026.

Este martes, ambos jugadores ya compartieron su primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Es más, el portero caboverdiano contó cómo fue el recibimiento que le dio el “King”.

Pero, antes de lo ocurrido esta mañana, el capitán de los albos ya había dedicado sus primeras palabras a la contratación del portero. Fue en la noche del lunes, a través de una transmisión en vivo en TikTok.

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Se lo merece, llegó a un grande, por fin. Esperamos que llegue luego, ya mañana nos juntamos con él, esperemos que se acomode bien”, dijo el bicampeón de América sobre su nuevo compañero.

En un tono muy acogedor, Vidal complementó: “La humildad que tiene... las personas así se merecen el cariño de la gente”.

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