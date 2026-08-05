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Iba a ser nuevo refuerzo de Unión Española, pero todo terminó mal: “Hoy me desperté con la amarga noticia en mi WhatsApp”

“Encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador”, señaló el delantero chileno Enzo Riquelme, quien finalmente no llegará al cuadro “hispano”.

Daniel Ramírez

@ueoficial

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El delantero chileno Enzo Riquelme, quien está sin club desde inicio de año, dio a conocer una dura situación que sufrió en este mercado de fichajes y que involucra directamente a Unión Española.

A través de sus redes sociales, el ex Coquimbo Unido aseguró que había alcanzado un acuerdo con el cuadro “hispano” y solo faltaba la firma para sumarse al equipo como nuevo refuerzo. Sin embargo, explicó que el club finalmente decidió no concretar su contratación y optó por incorporar a otro futbolista (Ángelo Araos).

“Se filtró la información de que entraría como refuerzo a Unión Española y era real. Me realicé los exámenes de rutina solicitados, me reuní con los gerentes y me dieron la bienvenida, así que solo faltaba la firma, ya que mis exámenes médicos estaban bien. Hoy (martes) me desperté con la amarga noticia en mi WhatsApp de que habían desistido para traer a un nuevo jugador”, señaló Riquelme en una historia de Instagram.

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“Lo encuentro lamentable jugar con la ilusión de un jugador. Especialmente después de exponer mi intimidad en una entrevista, por la cual ellos mismos (gerencia) me contactaron directamente para unirme a su club luego de leer mi relato”, indicó el atacante, refiriéndose a una entrevista que dio hace unas semanas en donde relató que, para generar un poco de dinero, estaba jugando en el barrio y también trabajaba de Uber.

“Desmiento con nostalgia el ingreso a Unión Española cuando en su momento fue totalmente verídico y estuve con la ilusión de finalmente jugar en un club, el cual consideraba una excelente oportunidad para mi carrera profesional”, agregó el jugador formado en Colo Colo.

Finalmente, Enzo Riquelme mencionó que “por el momento sigo sin club y en intentos de seguir buscando mi camino una vez más...”.

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Enzo Riquelme

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Enzo Riquelme vía Instagram

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