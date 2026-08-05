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Justicia ordena al Registro Civil corregir apellido portugués con letra “ç” en cédula de identidad

La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección presentado por un ciudadano de 77 años y determinó que omitir la cedilla altera su identidad civil.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por un ciudadano chileno y ordenó al Registro Civil rectificar el apellido de origen portugués consignado en su cédula de identidad.

De acuerdo con el fallo, se trata del apellido Gonçalves, que el organismo inscribió sin (cedilla), argumentando que no cuenta con sistema computacional para escribirlo correctamente.

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Frente a esta situación, el afectado presentó la acción judicial, sosteniendo que la alteración de su apellido afectaba su identidad civil y desconocía sus antecedentes familiares y culturales.

En fallo unánime, el tribunal de alzada acogió la acción y estableció que la sustitución de la letra “ç” por una “c” normal “altera la realidad jurídica de la identidad civil” del recurrente. Además, infringe “el deber de resguardo, integridad y fidelidad de los registros públicos” que la ley orgánica impone al servicio recurrido.

“Sería como tener una doble identidad”

El caso involucra a Luis Gonçalves, de 77 años, hijo y nieto de inmigrantes portugueses, quien relató a LUN que la omisión de la letra “ç” en su apellido, presente en distintos documentos oficiales a lo largo de su vida, le ha generado diversos inconvenientes.

La situación adquirió especial relevancia cuando decidió trasladarse a Portugal junto a su esposa, específicamente al pueblo de donde emigraron sus abuelos. Para concretar ese proyecto, necesitaba que sus documentos de identidad reflejaran correctamente su apellido.

“En Portugal Gonçalves es un apellido común y nadie va a entender que diga Goncalves, aparte que sería como tener una doble identidad”, explicó. Por ese motivo, rechazó la entrega de su última cédula de identidad y exigió que fuera emitida con la grafía correcta.

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