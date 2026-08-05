Figura de Mega sale de programa y lanza contundente frase: “Estoy feliz de haber sido el monstruo...” / Luis Bozzo Barraza.

Una nueva eliminación marcó el más reciente capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega, luego de que una de sus participantes más polémicas tuviera que abandonar la casona.

La salida se definió tras un intenso duelo entre las duplas de Luis Mateucci y Bárbara Córdoba contra Mariano Brozincevic y Yasmín Valdés.

En esta oportunidad, Luis decidió competir junto a Bárbara y dejar fuera a Nicole Moreno. Mariano, en tanto, eligió enfrentar la prueba con Yasmín, dejando a Fernanda Brown en una compleja posición.

El duelo consistió en superar distintos obstáculos físicos para rescatar corazones y activar la etapa final de la competencia. Aunque Mariano y Yasmín intentaron mantenerse en carrera, finalmente Luis y Bárbara se quedaron con la victoria.

Tras perder la prueba, Mariano debió tomar una decisión definitiva entre Yasmín y Fernanda. Finalmente optó por continuar con Yasmín dentro del encierro.

“Me duele, pero mi elección es olvido”, señaló, explicando que quería seguir conversando y compartiendo con la mujer durante la competencia. Con esa decisión, Brown se convirtió en la quinta eliminada del reality.

La participante aseguró que la determinación no la tomó por sorpresa y, aunque evitó despedirse de Yasmín, sí tuvo un emotivo momento con el resto de sus compañeros.

Antes de abandonar la casona, Fernanda lanzó una frase que no pasó inadvertida.

“Marino, no te guardo rencor. Realmente aprendí bastante de esto, lo disfruté a concho. Estoy contenta de la experiencia, estoy feliz de haber sido el monstruo de la casa, de haber sido la copuchenta. Ya sabemos Mariano que te espero afuera, tenemos muchas que compartir y tú ya sabes donde llegar”, expresó.

Su salida dejó a Mariano y Yasmín entre lágrimas, luego de que ambos se abrazaran y se dijeran “te quiero” tras la compleja decisión.