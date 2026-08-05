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Ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos 17 muertos y más de 40 heridos en Ucrania

Rusia lanzó misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana y sus alrededores. Equipos de emergencia buscan posibles nuevas víctimas entre los escombros.

Juan Castillo

Ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos 17 muertos y más de 40 heridos en Ucrania

Al menos 17 personas murieron y otras 44 resultaron heridas durante una serie de ataques nocturnos ejecutados por Rusia contra Kiev y localidades de su región, según informó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Cuatro de los afectados permanecen en estado crítico y entre los lesionados se encuentra un conductor de ambulancia.

Las alertas aéreas se mantuvieron activas durante gran parte de la noche en la capital ucraniana, donde se reportaron impactos en siete puntos. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, advirtió que el balance podría aumentar mientras continúan las operaciones de rescate. “Es posible que aún haya personas bajo los escombros”, señaló.

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Zelenski afirmó que las fuerzas rusas emplearon 24 misiles balísticos y 115 drones durante la ofensiva. “Hasta ahora se han reportado 44 heridos como causa del ataque masivo ruso a Kiev y la región de Kiev. Lamentablemente, 17 personas han muerto”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, los impactos alcanzaron almacenes, una estación ferroviaria, infraestructura y empresas civiles, entre ellas una cervecería, una bodega de materiales de construcción y un centro logístico. Las defensas aéreas habrían derribado o neutralizado 98 drones, aunque medios locales señalaron que ninguno de los misiles fue interceptado.

Los equipos de emergencia trabajan en localidades de los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv, donde se produjeron incendios de gran magnitud. La administración militar de Kiev también informó sobre una fuga de amoníaco que estaba siendo contenida por personal especializado.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó ataques contra centros logísticos y de suministro en Kiev y sus alrededores, asegurando que eran utilizados con fines militares.

Zelenski volvió a solicitar a sus aliados sistemas de defensa aérea y sostuvo que “la demora en el envío de esos sistemas lleva directamente a estos casos horribles, con víctimas y destrucción”.

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