El engaño de los $350 mil que obligó al Registro Civil a acudir de urgencia a la justicia

El Servicio de Registro Civil e Identificación interpuso una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La ofensiva jurídica de la institución estatal se activó tras detectarse la operación de una red de falsos funcionarios que exigían cobros económicos de manera ilegal a ciudadanos extranjeros, bajo la promesa fraudulenta de tramitar la regularización de su situación migratoria en el país.

Las indagatorias preliminares permitieron establecer que los delincuentes engañaban a las víctimas asegurando que formaban parte de la dotación de personal de una sucursal del Registro Civil ubicada en el centro de Santiago. Para concretar el supuesto beneficio administrativo de extranjería, los sujetos solicitaban a los afectados un pago en dinero en efectivo que ascendía a la suma de $350 mil por persona.

Ante la gravedad de los antecedentes recopilados, el servicio público emitió una declaración oficial en la que confirmó la presentación de la acción legal contra quienes resulten responsables de liderar y ejecutar estas maniobras de engaño.

Descarte de nexos internos y condena institucional

En el texto, la dirección del organismo buscó salvaguardar de forma inmediata la probidad del personal institucional, descartando nexos de complicidad con bandas delictivas. “Queremos ser categóricos en precisar que se determinó que no existen funcionarios del Registro Civil involucrados en estos hechos. Los sujetos que realizaron el cobro ilegal son personas externas que se hacían pasar por funcionarios de la institución de manera completamente fraudulenta”, enfatizaron las autoridades en el comunicado.

De igual forma, el servicio manifestó un enérgico rechazo hacia el actuar de estas bandas, acusando una manipulación de las expectativas y de las necesidades de la población migrante en Chile. “Como Servicio, condenamos enérgicamente que personas inescrupulosas se hagan pasar por funcionarios públicos, aprovechándose de la buena fe, la vulnerabilidad y la necesidad de las personas que buscan poner en regla su situación en el país. No toleraremos que se utilice el nombre de nuestra institución para cometer delitos”, fustigó la entidad estatal.

Recordatorio sobre canales de atención y cobros regulados

Al cierre de su pronunciamiento, el Servicio de Registro Civil e Identificación estructuró un llamado preventivo dirigido a toda la comunidad nacional y extranjera, con el fin de evitar la proliferación de nuevos fraudes asociados a sus prestaciones de identificación.

El organismo recordó de manera taxativa que los funcionarios de la planta solo atienden de forma presencial en las oficinas físicas y dependencias oficiales autorizadas. Asimismo, aclararon que el servicio no dispone de sistemas de atención de 24 horas ni realiza cobros de carácter informal por fuera de las cajas y plataformas de pago debidamente establecidas en los protocolos. Las autoridades concluyeron puntualizando que los valores y precios de cada trámite legal se encuentran estrictamente normados y publicados de forma transparente tanto en los recintos de atención como en su sitio web institucional.