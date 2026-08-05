Ejecutivo ingresa veto a la megarreforma para suprimir artículos sobre anatocismo, olvido financiero y pago a pymes

A primera hora de este miércoles, el Ejecutivo materializó el compromiso asumido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresando a trámite legislativo en el Congreso el veto a tres artículos específicos del proyecto de megarreforma recientemente despachado a ley por el Senado.

Con el objetivo de resolver el diseño normativo a la brevedad, el Gobierno mantuvo la urgencia de discusión inmediata para la iniciativa. Las observaciones del Ejecutivo consisten en vetos supresivos dirigidos a los artículos 32 (prohibición absoluta al anatocismo), 39 (derecho al olvido financiero) y 40 (prohibición universal de pactos de pago superiores a 30 días).

Anatocismo: advertencias del BC y la CMF

El punto más complejo del debate recae en el artículo 32, que estipulaba la prohibición de pagar intereses sobre intereses o su capitalización. Según expone el documento ingresado por Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) advirtió que esta medida afectaría severamente instrumentos clave como los depósitos a plazo renovables, las repactaciones, los créditos con período de gracia y las líneas de crédito.

El Ejecutivo argumentó que la imposibilidad de capitalizar intereses mermaría la recuperación de la cartera crediticia, lo que se traduciría en un incremento generalizado del costo del crédito. A esto se sumó la postura del Banco Central, organismo que sostuvo que prohibir el anatocismo “no necesariamente reduciría el costo” para las personas y podría, por el contrario, empujar al alza la Tasa Máxima Convencional. Asimismo, Hacienda defendió que la legislación vigente (como la Ley 21.673) ya contempla límites razonables para proteger a los consumidores del sobreendeudamiento.

Olvido financiero y protección a pymes

Respecto al artículo 39, que consagraba el derecho al olvido financiero obligando a eliminar los registros de deudas impagas o extinguidas tras cinco años, el Ejecutivo justificó su supresión señalando que el ordenamiento jurídico actual ya posee soluciones equilibradas. Además, advirtió que la indicación entra en conflicto directo con las obligaciones legales de conservación documental del sistema financiero.

En cuanto al artículo 40, relativo a la prohibición universal de pactos de pago superiores a 30 días con las pequeñas y medianas empresas, el Gobierno explicó que eliminar la posibilidad de acuerdos excepcionales resulta inconveniente para el propio sector. La argumentación técnica subraya que la experiencia comparada demuestra que reducir los plazos legales no garantiza que los pagos se efectúen a tiempo, frustrando el objetivo original de proteger a las pymes.

Trámite legislativo exprés

Con el ingreso del requerimiento, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados revisará las observaciones a partir de las 15:00 horas de este miércoles.

Para el debate fueron convocados el ministro Jorge Quiroz; la presidenta del Banco Central, Rossana Costa; la presidenta de la CMF, Catherine Tornel; y el representante de las pymes, Héctor Sandoval. El presidente de la instancia legislativa, el diputado Agustín Romero, adelantó que el objetivo de la comisión es despachar los vetos durante esta misma jornada, permitiendo que la Sala de la corporación proceda a su votación el próximo lunes 10 de agosto.