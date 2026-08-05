“Delincuentes defendiendo a delincuentes”: el duro enfrentamiento entre las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai

Un clima de alta tensión se apoderó del Congreso Nacional luego de que las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai protagonizaran un duro enfrentamiento verbal, marcado por graves recriminaciones de índole personal y judicial.

El incidente tuvo su génesis en el marco de la presentación de un proyecto de ley, impulsado por Flores junto a otros parlamentarios, que busca conceder indultos generales para los uniformados condenados por su actuar durante el denominado estallido social.

El ambiente se polarizó rápidamente cuando la senadora Campillai increpó a los impulsores de la iniciativa, dirigiéndose particularmente a Flores con la frase: “Delincuentes defendiendo a delincuentes”. Estas declaraciones detonaron una acalorada discusión que se prolongó por cerca de tres minutos en las dependencias legislativas.

Fuego cruzado y alusiones judiciales

Las palabras de Campillai generaron una inmediata y severa respuesta por parte de la senadora Flores, quien decidió trasladar el debate hacia el entorno familiar de su par. En su intervención, Flores aseguró que la hija de Campillai habría recurrido a un acuerdo extrajudicial con el fin de evitar un proceso en los tribunales, tildándola de “delincuente”.

Lejos de apaciguar los ánimos, el ataque propició un áspero contragolpe. La senadora Campillai respondió enumerando una serie de controversias legales que han rodeado a Flores, recordándole el allanamiento que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó a sus oficinas parlamentarias. Dicha diligencia se enmarcó en la investigación del caso conocido como “cuota Flores”, donde el Ministerio Público indaga presuntos cobros irregulares exigidos por la legisladora a su equipo de asesores.

Sumado a lo anterior, la discusión incluyó reproches relativos a la vida privada de la congresista, luego de que Campillai le enrostrara a Flores haber sido expuesta públicamente y demandada por su exmarido, cerrando así uno de los cruces más álgidos registrados en la reciente agenda parlamentaria.