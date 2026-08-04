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Daniela Aránguiz le para los carros en vivo a compañera de canal por supuestos coqueteos a su pololo: lanzó advertencia

“Yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados”, manifestó la exMekano.

Sebastián Escares

Daniela Aránguiz le para los carros en vivo a compañera de canal por supuestos coqueteos a su pololo: lanzó advertencia

Un tenso momento se vivió en vivo en el programa Sígueme, de TV+, el cual tuvo como protagonista nada más y nada menos que a Daniela Aránguiz.

Según dejó entrever la exesposa de Jorge Valdivia, una conocida mujer de la televisión, y compañera de canal, supuestamente le habría coqueteado a su pololo Cuco Cerda.

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La involucrada sería Camila Andrade. “Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito”, partió señalando Aránguiz.

“Yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados”, lanzó sin pelos en la lengua la panelista de televisión.

Luego, la exMekano manifestó: “Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara”.

En esa misma línea, dijo: “Ahí nomás. Ella me va a entender, ella sabe por qué estoy hablando y con eso me basta”

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Daniela Aránguiz lanzó una dura advertencia a Camila Andrade. “La próxima vez te lo digo en persona”, sentenció.

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