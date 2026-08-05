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“Le sacaron la conch... y lo dejaron en pelotas”: filtran nuevos detalles de supuesto ataque a periodista en motel de mala muerte

Sergio Rojas recibió un audio de sus “pirañas” donde echan al agua al comunicador que fue víctima de la delincuencia. “Él no quiere reconocer”, afirmó.

Javier Méndez

“Le sacaron la conch... y lo dejaron en pelotas”: filtran nuevos detalles de supuesto ataque a periodista en motel de mala muerte

Esta semana, el periodista experto en cahuín Sergio Rojas filtró una inesperada información en el programa Que te lo digo, de Zona Latina.

El histriónico animador reveló que otro comunicador supuestamente fue víctima de la delincuencia tras irse a pasar el rato a un motel con otro hombre.

“Quedó a popín pelado”, afirmó Rojas, fiel a su estilo, explicando que la víctima fue Jon Reyes, extrabajador de TVN, quien hoy es parte de canal TeVex.

Según las palabras del profesional, difundidas el lunes, su colega de rubro estaría con licencia médica. En tanto, el martes por la tarde volvió a referirse a lal situación e incluso le puso play a un audio que le enviaron con mayores detalles.

“Oye, me contaron que Jon fue ayer al canal”, soltó. “Le robaron todo, pero él no quiso reconocer que fue en el motel. Dijo: ‘No, nada que ver, no sé qué, no sé cuánto’. Desconoce la existencia del chico”, afirmó.

Paula Escobar sumó otro ‘dato’ de una de sus fuentes: que Reyes no volvería a la señal.

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Rojas continuó y reprodujo el testimonio que le llegó por interno. “Este fue el cahuín, para que vea la gente que es verdad y yo no estoy inventando”, sostuvo.

“Sergio, te tengo la copucha del fin de semana”, se escucha decir a una mujer llamada Adela. “Lo pillaron. O sea, estaba en un motel con un put... le había pagado y le había robado toda la plata y las tarjetas... el que palabreó al Neme”, sumó otra ‘testigo’.

“La copucha del siglo. Por agarrar put... le sacaron la conche... y lo dejaron en pelotas, por hocicón. Así que ahí está la copucha del día”, continuó el relato.

Según las deslenguadas cercanas de Rojas, el motel sería un espacio para entrar con gente que se dedicaría al comercio sexual.

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“Dicen que hay que llegar a pie, no puedes llegar en auto. Son de esos moteles para estudiantes universitarios”, complementó Luis Sandoval, quien se mostró impactado por la situación.

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