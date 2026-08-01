Homicidio de escolar en San Bernardo: formalizan a adolescente de 17 años y aclaran que autor material sigue prófugo

Durante la jornada de este viernes pasará a control de detención el adolescente de 17 años, quien se entregó a las autoridades policiales por su vinculación en el homicidio de un estudiante de 15 años, ocurrido la tarde del jueves a las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en San Bernardo.

Si bien el joven se presentó de manera voluntaria en las dependencias de la Fiscalía local al verse acorralado por el cerco policial y mantener una orden de detención vigente, el Ministerio Público realizó una precisión fundamental para el desarrollo del caso: el imputado no es el autor material del crimen.

De acuerdo a la información emanada desde el ente persecutor, el adolescente. será formalizado por su grado de participación en los hechos, pero se aclaró que el responsable directo de propinar la herida cortopunzante que le costó la vida al alumno venezolano es otro menor de edad. Este último ya se encuentra plenamente identificado por los equipos investigativos y pesa sobre él una orden de captura.

Audiencia y dinámica de los hechos

Debido a su calidad de adolescente, será uno de los primeros detenidos en ser controlados y formalizados durante esta jornada en el tribunal respectivo, donde se expondrán los antecedentes recopilados hasta el momento.

Según la dinámica policial, el fatal altercado se registró a plena luz del día, específicamente en la intersección de las calles Pinto con Freire. En ese lugar, la víctima, estudiante de primero medio del mencionado establecimiento, se vio involucrada en una violenta riña escolar que culminó con un ataque letal con arma blanca.