Millonario intento de robo en empresa de Pudahuel termina con cuatro detenidos: uno es guardia del recinto
Los sujetos fueron sorprendidos mientras trasladaban ropa de cama desde una bodega hasta la caseta de seguridad para luego cargarla en un vehículo.
Carabineros frustró durante la noche un millonario robo al interior de una empresa ubicada en el sector del Parque Empresarial Enea, en la comuna de Pudahuel.
Concretamente, el procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas el guardia nocturno del recinto.
El hecho ocurrió en una compañía situada en calle La Oración, donde los delincuentes ingresaron para sustraer ropa de cama avaluada en aproximadamente $67 millones.
Revisa también:
De acuerdo con los antecedentes preliminares, las cámaras de televigilancia captaron a los sujetos mientras trasladaban los productos desde una bodega hasta la caseta de seguridad ubicada en el acceso del inmueble. Su objetivo era reunir las especies en ese punto para luego cargarlas en un vehículo.
Sin embargo, la actividad fue detectada mediante el sistema de monitoreo y se alertó a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron antes de que la banda lograra abandonar el lugar con el botín.
El operativo permitió detener a cuatro involucrados, incluido el nochero de la empresa, quien habría colaborado con el grupo para concretar el delito.
El trabajador tiene 46 años, registra antecedentes policiales y no mantiene órdenes vigentes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.