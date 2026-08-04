Millonario intento de robo en empresa de Pudahuel termina con cuatro detenidos: uno es guardia del recinto

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Carabineros frustró durante la noche un millonario robo al interior de una empresa ubicada en el sector del Parque Empresarial Enea, en la comuna de Pudahuel.

Concretamente, el procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas el guardia nocturno del recinto.

El hecho ocurrió en una compañía situada en calle La Oración, donde los delincuentes ingresaron para sustraer ropa de cama avaluada en aproximadamente $67 millones.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las cámaras de televigilancia captaron a los sujetos mientras trasladaban los productos desde una bodega hasta la caseta de seguridad ubicada en el acceso del inmueble. Su objetivo era reunir las especies en ese punto para luego cargarlas en un vehículo.

Sin embargo, la actividad fue detectada mediante el sistema de monitoreo y se alertó a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron antes de que la banda lograra abandonar el lugar con el botín.

El operativo permitió detener a cuatro involucrados , incluido el nochero de la empresa, quien habría colaborado con el grupo para concretar el delito.

El trabajador tiene 46 años, registra antecedentes policiales y no mantiene órdenes vigentes.