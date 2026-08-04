;

Millonario intento de robo en empresa de Pudahuel termina con cuatro detenidos: uno es guardia del recinto

Los sujetos fueron sorprendidos mientras trasladaban ropa de cama desde una bodega hasta la caseta de seguridad para luego cargarla en un vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Carabineros frustró durante la noche un millonario robo al interior de una empresa ubicada en el sector del Parque Empresarial Enea, en la comuna de Pudahuel.

Concretamente, el procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, entre ellas el guardia nocturno del recinto.

El hecho ocurrió en una compañía situada en calle La Oración, donde los delincuentes ingresaron para sustraer ropa de cama avaluada en aproximadamente $67 millones.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las cámaras de televigilancia captaron a los sujetos mientras trasladaban los productos desde una bodega hasta la caseta de seguridad ubicada en el acceso del inmueble. Su objetivo era reunir las especies en ese punto para luego cargarlas en un vehículo.

Sin embargo, la actividad fue detectada mediante el sistema de monitoreo y se alertó a Carabineros, cuyos funcionarios llegaron antes de que la banda lograra abandonar el lugar con el botín.

El operativo permitió detener a cuatro involucrados, incluido el nochero de la empresa, quien habría colaborado con el grupo para concretar el delito.

El trabajador tiene 46 años, registra antecedentes policiales y no mantiene órdenes vigentes.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad