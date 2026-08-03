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Citaron a mecánico para arreglar auto en Maipú, pero lo secuestraron con su familia para robar su casa en La Florida

Cinco sujetos habrían utilizado un falso trabajo como señuelo para abordar al trabajador, su pareja y sus dos hijos. Una alerta enviada a un vecino permitió frustrar el asalto.

Juan Castillo

Citaron a mecánico para arreglar auto en Maipú, pero lo secuestraron con su familia para robar su casa en La Florida

Citaron a mecánico para arreglar auto en Maipú, pero lo secuestraron con su familia para robar su casa en La Florida / Oleksandr Sadovenko

Un mecánico, su pareja y sus dos hijos fueron secuestrados luego de acudir a un supuesto servicio solicitado mediante redes sociales en la comuna de Maipú.

Según informó La Voz de Maipú, cinco sujetos habrían preparado la falsa cita para obligar a la familia a trasladarse hasta su vivienda en La Florida y robar dinero y otras especies.

De acuerdo con Carabineros, el contacto se concretó a través de una página utilizada por la víctima para ofrecer sus servicios. Al llegar al punto acordado, los cuatro integrantes de la familia fueron intimidados y forzados a revelar dónde vivían.

“Los sospechosos obligaron a las víctimas a movilizarse con ellos hasta el inmueble, ubicado en La Florida”, explicó el coronel Ignacio Toledo, prefecto de Santiago Cordillera.

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Un mensaje a un vecino permitió frustrar el secuestro

El plan fue descubierto durante el traslado, cuando una de las víctimas logró alertar discretamente a un vecino. “En forma oportuna, logra dar aviso de esta situación a un vecino, quien rápidamente toma contacto con personal de la Subcomisaría Los Quillayes”, detalló Toledo.

Los funcionarios llegaron antes que los vehículos utilizados por los sospechosos y esperaron su aparición en las cercanías del domicilio. Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron escapar, pero fueron detenidos.

“Las cuatro víctimas fueron encontradas con vida”, confirmó la institución, precisando que no se reportaron personas lesionadas.

Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego, otra de aire comprimido y un cargador extendido con 27 cartuchos de nueve milímetros. Dos de los detenidos son adultos, de 36 y 19 años, mientras que los otros tres son adolescentes. Según la policía, registran antecedentes por receptación de vehículos y causas relacionadas con drogas, respectivamente.

Carabineros investiga si el grupo habría utilizado anteriormente el mismo método. “Es primera vez que nos encontramos ante una situación de estas características”, afirmó Toledo, quien llamó a quienes ofrecen servicios por internet a verificar la identidad de sus contactos y evitar entregar información sobre su domicilio, bienes o rutinas familiares.

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