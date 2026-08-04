“Ya no aguantaba verlo”: la reacción de Alejandra Valle al video de Claudio Crespo tras decisión judicial

La periodista y concejala Alejandra Valle criticó duramente el video publicado por el excarabinero Claudio Crespo luego de que fuera absuelto de responsabilidad penal por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica.

Durante el programa La Voz de los que Sobran, la comunicadora pidió retirar el registro mientras era exhibido y explicó que ya no soportaba seguir viéndolo. “Ya no aguantaba más verlo”, afirmó.

Valle sostuvo que, a su juicio, durante el juicio quedó acreditado que Crespo no actuó conforme a los protocolos de Carabineros al efectuar el disparo que hirió a Gatica. Sin embargo, cuestionó que el tribunal concluyera que actuó en legítima defensa.

Además, criticó la normativa que presume el correcto actuar de los funcionarios policiales cuando hacen uso de la fuerza letal, señalando que esta considera la percepción de peligro del uniformado al momento de evaluar su actuación.

La periodista también recordó que ese cambio legal fue impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, situación que calificó como especialmente dolorosa desde su perspectiva política.

Finalmente, cuestionó el tono del video difundido por Crespo tras conocerse el fallo. “¿Qué tipo de personas están en las Fuerzas Armadas y de Orden que están celebrando que una persona queda ciega?”, expresó.

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