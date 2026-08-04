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VIDEOS. ¿Se hereda el maltrato? Psicóloga explica por qué se repiten los patrones familiares y cómo romperlos

En conversación con Andrea Obaid, la académica Stefanella Costa Cordella abordó el impacto de las experiencias tempranas en la crianza y las herramientas para construir vínculos más saludables.

Martín Neut

Tecnociencia CAP 22

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En un nuevo capítulo de Tecnociencia, la periodista Andrea Obaid conversó con la psicóloga clínica infantojuvenil y académica de la Universidad Diego Portales, Stefanella Costa Cordella, sobre el impacto que tienen las experiencias de la infancia en la crianza y las herramientas que permiten construir un apego seguro sin repetir patrones de maltrato.

Uno de los principales temas abordados fue si quienes crecieron en ambientes violentos están destinados a replicar esas conductas con sus hijos.

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“No estás condenada, pero sí hay, a nivel poblacional, más probabilidades de que personas que fueron maltratadas maltraten a sus hijos”, explicó la especialista. Sin embargo, enfatizó que esto “tiene más que ver con el trauma” y con la necesidad de elaborar esas experiencias adversas.

Costa Cordella sostuvo que cambiar la historia familiar no depende solo de la voluntad. “El núcleo de cómo uno se comporta con los hijos tiene mucho que ver con cómo nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos y cómo elaboramos las emociones dentro de una relación”, afirmó.

En ese sentido, señaló que muchas reacciones frente a los hijos nacen de heridas emocionales no resueltas.

La académica ejemplificó que situaciones cotidianas, como sentirse rechazado cuando un hijo pone un límite, pueden generar respuestas impulsivas si no existe un trabajo emocional previo. “¿Se lo devuelves, le gritas o puedes calmarte y entender un poco lo que le está pasando y no tomártelo personal? No es tan fácil si es que no has tenido tú esa experiencia”, concluyó.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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