En una trama que evoca la popular película ‘El Club de la Pelea’, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) al descubrieron un recinto clandestino de combates nocturnos que operaba oculto en el subsuelo de un céntrico restaurante de Osorno.

La red salió a la luz pública luego de que un joven ingresara de urgencia y quedara en riesgo vital en el Hospital Base San José de la comuna.

El hecho quedó al descubierto este domingo 2 de agosto, cuando el equipo médico del recinto asistencial detectó que la grave hemorragia intracerebral que padecía el paciente había sido provocada por la acción de terceros, activando de inmediato los protocolos de denuncia ante el Ministerio Público.

Según información de Radio Bío Bío, las primeras diligencias de la PDI establecieron que los duelos se organizaban en las entrañas del local “La Combi”, ubicado en calle Eleuterio Ramírez, a pasos de la Plaza de Armas de Osorno.

Aunque el recinto operaba formalmente como restaurante y expendio de bebidas alcohólicas, en su nivel subterráneo se acondicionaba un escenario para violentos enfrentamientos cuyos registros eran posteriormente difundidos en redes sociales.

La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó el modo de operar y la gravedad del incidente.

“En el interior se realizó un pseudo ‘club de la pelea’ donde se organizaban para que se ejecutaran peleas. En virtud de esto, sale un joven muy malherido (...). Justamente estamos esperando la evolución médica porque se encuentra en un carácter muy grave, de riesgo vital”, detalló la persecutora respecto al estado del afectado, quien permanece internado en la UCI.

Allanamientos y un imputado por homicidio frustrado

Tras confirmarse la naturaleza de las lesiones, la Brigada de Homicidios de la PDI ejecutó una orden de allanamiento en el inmueble para realizar el levantamiento de evidencia biológica, fijación fotográfica, empadronamiento de testigos y la incautación de los registros audiovisuales de las cámaras y redes sociales.

Paralelamente, un hombre de 28 años se presentó ante Carabineros para denunciar que estaba recibiendo amenazas tras haber participado en un combate ilegal en el mismo recinto, admitiendo que su contrincante había resultado gravemente herido.

El sujeto fue detenido y su control de detención se amplió para este jueves, jornada en la que el Ministerio Público proyecta formalizarlo por el delito de homicidio frustrado.