El gesto de Vozinha con Gabriel Maureira tras su llegada a Colo Colo: nadie esperaba este detalle

La llegada de Vozinha a Colo Colo abrió un intenso debate en torno al futuro del arco albo. Aunque el portero caboverdiano arriba al Estadio Monumental como una de las figuras del Mundial 2026, algunos cuestionan que su arribo pueda frenar el crecimiento del joven Gabriel Maureira.

Sin embargo, pese a las críticas que generó su fichaje, el experimentado arquero africano dio una muestra inmediata de compañerismo con el guardameta de 19 años, luego de completar su primer entrenamiento en Macul.

Después de la práctica, Vozinha comenzó a seguir en su cuenta de Instagram a Maureira, convirtiéndose en el primer nuevo compañero del plantel albo al que agregó en la red social, donde acumula casi 30 millones de seguidores.

El gesto no pasó desapercibido, considerando que ambos competirán durante las próximas semanas por adueñarse de la portería de Colo Colo.

Antes de concretar su llegada al “Cacique”, el portero de 40 años ya seguía en la plataforma a Arturo Vidal, una de las principales figuras del plantel que dirige Fernando Ortiz.