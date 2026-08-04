Organizaciones LGBTIQ+ acusan quiebre con el Ministerio de la Mujer y apuntan a falta de diálogo con ministra Marín

Organizaciones de la diversidad sexual acusaron un quiebre en la relación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, asegurando que durante 2026 no han sido convocadas a las instancias de diálogo con la sociedad civil y que tampoco han logrado reunirse con la ministra Judith Marín.

La denuncia fue planteada por la Fundación Iguales, que el pasado 31 de julio publicó en su sitio web que la Mesa de Trabajo de Género y Diversidades fue “desactivada de facto desde marzo de 2026”, al no registrarse nuevas convocatorias.

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Según la organización, la instancia debía reunirse periódicamente, pero afirman que no hubo sesiones durante el primer semestre ni existen citaciones para la segunda mitad del año.

En declaraciones a ADN.cl, Iguales sostuvo que “ha sido lamentable el nulo diálogo que ha tenido este gobierno con las organizaciones LGBTQ+”, agregando que han observado el cierre o desfinanciamiento de políticas públicas impulsadas en años anteriores.

Además, acusaron que el Ejecutivo ha eliminado iniciativas como la mesa de diversidades del Ministerio de la Mujer, la encuesta del INE sobre diversidad sexual y circulares en materia educativa.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también manifestó preocupación. A través de una declaración, indicó que desde el cambio de administración no ha recibido información oficial sobre la continuidad de la mesa de diálogo creada durante el gobierno de Gabriel Boric.

“Animamos al Ministerio de la Mujer y la Equidad y de Género a entregar una comunicación formal y clara al respecto, de manera de definir si corresponde continuar o no través de su repartición el diálogo con el Ejecutivo”, expuso el encargado de DD.HH de la organización, Ramón Gómez.

¿Qué es la Mesa de Trabajo de Género y Diversidades?

En cuanto a la instancia de diálogo, esta fue creada oficialmente en 2022, durante la administración del expresidente Gabriel Boric, mediante la Mesa Gubernamental de Trabajo por los Derechos LGBTIQA+, integrada por ministerios y más de 40 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de impulsar políticas públicas orientadas en la personas de la diversidad sexogenérica.

Es más, en la página oficial del Ministerio de la Mujer se establece que en dicho año “se acordó un seguimiento semestral para evaluar el progreso en la implementación de las medidas propuestas”.

En esa línea, en diciembre de 2023 se presentó el primer informe de avances, y en diciembre de 2024, un segundo informe consolida los resultados.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no respondió las consultas de ADN.cl. Sin embargo, de acuerdo a información conocida por este medio, no existe una decisión oficial que ponga término a las mesas de trabajo con organizaciones LGBTIQ+, aunque durante 2026 la cartera no ha convocado a reuniones con ninguna de ellas.