Corte de Apelaciones rechaza anular absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso del diputado Gustavo Gatica, manteniendo así la absolución del carabinero en retiro Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos.

Las acciones buscaban dejar sin efecto la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y ordenar un nuevo juicio.

Gatica perdió la visión luego de recibir impactos durante una manifestación desarrollada en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

El veredicto absolutorio fue comunicado en enero, mientras que la sentencia se conoció en mayo. En ella, el tribunal estableció la participación de Crespo en el disparo que lesionó a Gatica, pero concluyó que su actuación se encontraba justificada por las circunstancias que enfrentaba durante la manifestación.

Los recursos cuestionaban la valoración de antecedentes como la declaración del propio exuniformado, quien reconoció que existían instrucciones para no disparar hacia la parte superior del cuerpo. También objetaban la aplicación de la legítima defensa utilizada para justificar su actuación.

Tras conocerse la resolución, la fiscal Ximena Chong manifestó su disconformidad. “Obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, señaló, aunque precisó que el Ministerio Público respeta la decisión judicial.

Chong destacó que el tribunal descartó uno de los principales argumentos de la defensa. “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó.

Tras agotarse esta vía, los representantes del parlamentario podrían evaluar acudir a instancias internacionales de derechos humanos.