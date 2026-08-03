;

Corte de Apelaciones rechaza anular absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

La instancia desestimó las acciones del Ministerio Público y los querellantes. La Fiscalía reconoció que la resolución no satisface sus pretensiones.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Corte de Apelaciones rechaza anular absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

Corte de Apelaciones rechaza anular absolución de Claudio Crespo por caso Gustavo Gatica

02:15

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y los querellantes en el caso del diputado Gustavo Gatica, manteniendo así la absolución del carabinero en retiro Claudio Crespo por el delito de apremios ilegítimos.

Las acciones buscaban dejar sin efecto la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y ordenar un nuevo juicio.

Gatica perdió la visión luego de recibir impactos durante una manifestación desarrollada en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social.

Revisa también:

ADN

El veredicto absolutorio fue comunicado en enero, mientras que la sentencia se conoció en mayo. En ella, el tribunal estableció la participación de Crespo en el disparo que lesionó a Gatica, pero concluyó que su actuación se encontraba justificada por las circunstancias que enfrentaba durante la manifestación.

Los recursos cuestionaban la valoración de antecedentes como la declaración del propio exuniformado, quien reconoció que existían instrucciones para no disparar hacia la parte superior del cuerpo. También objetaban la aplicación de la legítima defensa utilizada para justificar su actuación.

Tras conocerse la resolución, la fiscal Ximena Chong manifestó su disconformidad. “Obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, señaló, aunque precisó que el Ministerio Público respeta la decisión judicial.

Chong destacó que el tribunal descartó uno de los principales argumentos de la defensa. “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó.

Tras agotarse esta vía, los representantes del parlamentario podrían evaluar acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad