Vozinha explica por qué eligió jugar en Colo Colo y confiesa qué lo “incomodaba” antes de llegar a Chile

Tras una larga espera, Vozinha finalmente concretó su llegada a Colo Colo. Este martes, el arquero caboverdiano tuvo su primer entrenamiento en el Estadio Monumental y posteriormente enfrentó a los medios en conferencia de prensa, donde entregó sus primeras declaraciones como nuevo jugador del “Cacique”.

“Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Antes que nada, agradecer al presidente y a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Estoy muy feliz de estar en Chile”, comenzó declarando el portero de 40 años.

Consultado por qué eligió fichar por los albos, el guardameta explicó que “la decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños, en ligas y en clubes no muy grandes, siempre me dije a mí mismo que era un jugador de equipo grande”.

“Cuando apareció Colo Colo, que es el club más grande de Chile, no había dudas. Conozco mucho de las selecciones de Chile. Salas, Zamorano, Valdivia y también la Copa Libertadores. Para la gente de Cabo Verde, la Libertadores es una competición muy fuerte y sé que la liga chilena es una liga muy competitiva. Siempre procuré jugar en una liga competitiva y en un club tan grande", agregó.

Vozinha también abordó la presión de defender a Colo Colo y dejó una profunda reflexión al respecto. “Para mí, en el fútbol no hay presión. Presión es cuando alguien de tu familia está enfermo o cuando no tienes nada para comer. Sé que en el fútbol hay mucha gente detrás, los hinchas siempre quieren lo mejor y todos los jugadores trabajamos en el día a día para estar bien”.

“Jugar el Mundial era una gran presión para mí. Jugué contra las mejores selecciones del mundo y solo pienso en trabajar y ayudar al club a conseguir los objetivos”, remarcó.

El impacto del Mundial 2026

Por otro lado, Vozinha se refirió a cómo cambió su vida tras disputar el Mundial. “La Copa del Mundo es la máxima competición. Para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande. Estuvimos muchos años luchando para estar ahí y teníamos que competir con los mejores. Sabíamos que teníamos mucha calidad en el equipo y para nosotros era mucho más que fútbol, porque estábamos representando a un país que es muy resiliente y que nunca para de luchar. Lo dimos todo para representar a nuestro país de la mejor forma”, sostuvo.

“Para mí siempre fue algo que soñé desde niño y sabía que el Mundial podía darme muchas cosas grandes. Me preparé toda mi vida y toda la temporada para aquel momento y pienso que estoy muy agradecido por jugar la Copa del Mundo y por todo lo que sucedió en el Mundial”, añadió.

El arquero caboverdiano también agradeció el cariño que recibió de los hinchas en su llegada a Chile y el recibimiento que le brindó Arturo Vidal. “Estoy muy agradecido por todo esto. Realmente no esperaba eso cuando llegué aquí, pero solo puedo agradecer a los hinchas, porque para mí el cariño lo es todo”, aseguró.

“Pienso que Arturo Vidal, como jugador y atleta, no necesita presentaciones. Es un jugador top mundial, que jugó en grandes clubes y fui muy bien recibido por él. Eso demuestra la grandeza de él como jugador y como ser humano”, complementó.

Por último, abordó la autorización especial que recibió de la ANFP y que le permitirá llevar su apodo en la camiseta de Colo Colo durante la Liga de Primera. “Es un nombre que usé durante toda mi vida en el fútbol y agradezco al presidente por intentar usar mi nombre. Era una cosa que también me incomodaba, porque todo el mundo me conoce por Vozinha y usar otro nombre en la camiseta para mí era un poco confuso. Agradezco también a todos los presidentes de los otros clubes que votaron a favor y a la liga que lo aceptó”, sentenció.