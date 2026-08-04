Vozinha en Colo Colo: ¿cuánto cuesta comprar la camiseta del “Cacique” antes del estreno en cancha del arquero? / Colo Colo

Vozinha comenzó hoy martes oficialmente su proceso como nuevo jugador de Colo Colo, considerando que tuvo la primera práctica en el Estadio Monumental.

La expectativa por el impacto del arquero de Cabo Verde en el fútbol chileno va más allá de lo netamente deportivo, sino también por todo lo que implica a nivel de marketing.

Al respecto, el foco está puesto en lo que hará Adidas, la empresa que viste a Colo Colo, para aprovechar el fenómeno Vozinha.

De momento, la camiseta oficial del “Cacique”, tanto de local como de visita, tiene un valor de mercado de $69.000 (aunque con descuento, su precio puede llegar a los $41.990). En manga larga, sube a $79.990.

En tanto, la indumentaria oficial para niños asciende a $49.990 (y con descuento, a $29.990).

El detalle no menor es que, en el sitio web oficial de Adidas, no está disponible la camiseta de arquero de Colo Colo, que es la que se espera cause furor con el arribo de Vozinha.

Eso sí, la marca de las tres tiras ya fijó cuatro tiendas en las cuales se podrá encontrar la camiseta de arquero que vestirá Vozinha: Costanera Center, Parque Arauco, Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Marina.

En otros comercios, la indumentaria de portero de Colo Colo tiene precios que varían entre los $62.000 y $64.990.