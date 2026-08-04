“Pato malo” y “no le ha ganado a nadie”: Periodista de TV se aburrió del Chino y lanzó fuerte descargo en vivo

Contra todo pronóstico, Manuel “Chino” Orellana está pasando por un buen momento. Pese a que se perdió en la montaña con dos parvularias y fue blanco de memes, desde que volvió a la civilización le han ofrecido todo tipo de campañas publicitarias.

Pese a que el sujeto se clasificó como una especie de “ermitaño”, hoy su presencia en redes sociales está consolidada e incluso el fin de semana recién pasado se aventuró con su primer evento discotequero.

Pero ojo, su “éxito” y repentina fama no son vistos con buenos ojos por todos. Sin ir más lejos, hace un par de días José Antonio Neme ya le disparó sin filtros.

En tanto, esta semana el mismo asunto fue discutido en el programa Que te lo digo de Zona Latina, donde el periodista experto en farándula Luis Sandoval se las cantó claritas al aventurero del Cajón del Maipo.

En cierto punto del programa del lunes, el animador Sergio Rojas planteó la necesidad de aplicar multas cuando se cometa una imprudencia como la del trío y eso implique un gasto por parte del Estado en el rescate.

Ahí Sandoval se puso serio. “El punto es cómo nosotros elevamos a la categoría de influencer, de rostro, de famoso, de conocido, a personas como él. Ese es el punto”, explicó.

“Hoy día hay muchos emprendedores o empresas que lo quieren tener como rostro. Yo digo: estamos potenciando a un pato malo, con todo el cariño al Chino, pero es un compadre que no le ha ganado absolutamente a nadie y tiene un prontuario delictual”, criticó.

“Él dice: ‘es pasado antiguo’”, siguió el dueño de Candy. “Bueno, el pasado antiguo y el pasado nuevo es pasado igual po, gordo. Es lo mismo. Ahora, te quiero decir algo. ¿La gente que es peligro para la sociedad sabes dónde está? En la cárcel, y en la cárcel se van a quedar”, complementó Rojas.