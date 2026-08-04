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Atentos en Colo Colo: revelan importante interés desde el extranjero por Fernando Ortiz

El técnico argentino termina contrato con los albos en diciembre de este año.

Daniel Ramírez

Atentos en Colo Colo: revelan importante interés desde el extranjero por Fernando Ortiz

Atentos en Colo Colo: revelan importante interés desde el extranjero por Fernando Ortiz / Hans Scott

Fernando Ortiz vive uno de sus mejores momentos desde que asumió la banca de Colo Colo. El “Tano” tiene al cuadro albo como líder exclusivo del Campeonato Nacional y, en medio de su gran campaña, despertó el interés desde el extranjero. Según se conoció en las últimas horas, Tigres de México realizó consultas para conocer su situación contractual.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo López, de DSports, quien aseguró que el club mexicano tiene en su radar al técnico del “Cacique”. Todo considerando que Ortiz termina contrato con Colo Colo en diciembre de este año y, hasta ahora, no existen anuncios oficiales sobre una renovación.

En ese contexto, el comunicador lanzó un aviso clave respecto de las intenciones del entrenador argentino. “Entiendo que Ortiz quiere ser campeón en Chile y después escuchar ofertas”, afirmó López, dejando entrever que el DT priorizaría cerrar de la mejor manera la temporada con los albos antes de evaluar otras propuestas.

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El vínculo entre Fernando Ortiz y Tigres no es casualidad. Durante su etapa como futbolista, el “Tano” vistió la camiseta de los “Felinos” entre 2009 y 2010. Incluso llegó a portar la jineta de capitán, aunque no consiguió títulos durante su paso por el club mexicano.

Vale mencionar que, antes de llegar al “Cacique”, Ortiz sumó varias temporadas dirigiendo en el fútbol mexicano, donde pasó por las bancas de Santos Laguna, Monterrey y América.

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