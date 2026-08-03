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Colo Colo no olvidó la burla de LEGO y respondió tras la llegada de Vozinha: explotan las redes sociales

El cuadro albo no perdonó la broma que hicieron desde la reconocida marca.

Javier Catalán

Foto: @ColoColo

Foto: @ColoColo

La semana previa a la llegada de Vozinha a Chile fue dura para Colo Colo y sus hinchas, quienes tuvieron que soportar bromas desde distintos sectores debido a la demora en el arribo del arquero.

Una de las burlas más virales llegó desde la cuenta oficial de Lego Chile, que replicó el formato utilizado por los albos para anunciar al portero de Cabo Verde, cuando este aún no aparecía en el país.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida marca celebró el cumpleaños del personaje de ficción Harry Potter con una gráfica idéntica a la que había utilizado el “Cacique”, pero en vez de escribir “Aura”, usaron la palabra “Magia”.

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Sin embargo, ya con el alivio de que el guardameta firmó su contrato, desde Colo Colo respondieron a aquella publicación, y los hinchas albos no tardaron en sumarse al intercambio.

El cuadro popular recreó una figura de Lego de Vozinha con la camiseta de Colo Colo y la frase “Hagamos magia juntos”. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales.

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