“A mí no me ha comprado nadie”: Viviana Nunez explicó su polémica con la posible ‘mano negra’ en Miss Universo Chile

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de Miss Universo Chile, donde Dominga López fue coronada como la sucesora de Inna Moll para representar a nuestro país en el prestigioso certamen de belleza.

Durante la transmisión del concurso se pudo observar la tensión entre dos integrantes del jurado: José Antonio Neme y Viviana Nunes.

“Yo tengo profundas diferencias con este jurado, lo he dicho abiertamente”, comentó el periodista en aquella oportunidad.

A raíz de esa situación, el pasado lunes, durante la emisión de Plan Perfecto, Patricio Sotomayor le consultó a Viviana Nunes sobre lo ocurrido. En ese contexto, la exmodelo señaló que, en ese caso en particular, creía que había “manos negras” detrás de la actitud de José Antonio Neme.

Este martes, el programa de Chilevisión volvió a contactar a Viviana Nunes, quien aclaró el sentido de sus declaraciones.

“Se ha armado una bataola con este tema del Miss Universo Chile, pero siento que se han mezclado peras con manzanas. Hay dos temas: uno es el concurso mismo, del que dicen que estuvo arreglado, y el otro es el impasse que tuve con él cuando me cortó mi discurso”, comentó.

“A mí no me ha comprado nadie para ser jurado ni me ha influenciado nadie. Llevo siete concursos de Miss Universo Chile como jurado. Nunca me había pasado algo así”, agregó.

“El término quizás no era el adecuado”

Posteriormente, Nunes se refirió a la actitud que tuvo José Antonio Neme, quien incluso la interrumpió durante la transmisión del certamen.

“Patricio (Sotomayor) me pregunta por el impasse que hubo con Neme, y yo le dije que yo sabía de dónde venía, que había una ‘mano negra’ que ha estado siempre y que yo no menciono quién es porque me trae mala suerte”, comentó.

“Yo me refería a la actitud de él, a cómo actuó en todo momento para incomodarme, a su estilo”, agregó la exmodelo y jurado del certamen.

En ese momento, Francisca García-Huidobro mencionó el nombre de Raquel Argandoña, con quien Nunes tuvo conflictos en el pasado.

Al ser consultada sobre si creía que José Antonio Neme pudo haberse visto influenciado por ese conflicto y por su amistad con Raquel Argandoña, respondió:

“Yo creo en la sensatez de un periodista profesional como José Antonio, pero como él ha dicho que está de parte de Raquel y que su lealtad le corresponde a ella, evidentemente puede generarse una instancia para hacer sentir incómoda a la enemiga de su amiga”, replicó.

“El término se me salió, quizás no era el adecuado, pero sé qué hay detrás de esa actitud. Para allá voy”, respondió Nunes.

Finalmente, la jurado de Miss Universo Chile dio por cerrado el conflicto y reflexionó sobre su relación con Raquel Argandoña.

“A mí ese personaje me da exactamente lo mismo. Yo creo que a ella no le da lo mismo ninguna mujer que le pueda hacer sombra a lo largo de la vida. Conmigo la agarró más fuerte porque quizás en algún momento yo caí en su juego”, cerró.