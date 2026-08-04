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Team Para Chile concreta histórica delegación para disputar el Mundial de Para Tenis de Mesa

La Federación Internacional de Tenis de Mesa oficializó el listado de competidores en la cita planetaria que se desarrollará en Tailandia.

Carlos Madariaga

Team Para Chile concreta histórica delegación para disputar el Mundial de Para Tenis de Mesa

Team Para Chile concreta histórica delegación para disputar el Mundial de Para Tenis de Mesa / Team Para Chile

Este martes se ratificó una histórica delegación del Team Para Chile en el Mundial de Para Tenis de Mesa, que se desarrollará en noviembre.

Esto pues se confirmó la presencia de ocho competidores nacionales en Tailandia, siendo esta la delegación más numerosa de su historia, superando los siete que asistieron al Mundial de 2022.

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Con la delegación más numerosa de su historia, el Team ParaChile viaja a Tailandia con el objetivo de buscar las primeras medallas mundiales para Chile, siendo el mejor registro los cuartos de final que se alcanzaron tanto en 2018 y 2022.

La clasificación se concretó a través de las plazas otorgadas por el campeonato continental y el ranking mundial ITTF, consolidando a Chile como una de las potencias de América.

Por ranking mundial, aseguraron su clasificación Ignacio Torres (N°1, clase 6), Manuel Echaveguren (N°6, clase 10), Florencia Pérez (N°4, clase 8), Matías Pino (N°6, clase 6) y Claudio Bahamondes (N°8, clase 7).

A ellos se suman los campeones del Campeonato Parapanamericano de São Paulo 2025: Luis Flores (N°5, clase 2), Tamara Leonelli (N°5, clase 5) y Vicente Leiva (116°, clase 1).

“Llevar una delegación numerosa habla del compromiso de los deportistas, del apoyo del Comité Paralímpico de Chile, la Federación de Tenis de Mesa, el IND y de todos quienes aportan a nuestro desarrollo”, comentó Ignacio Torres, número uno del mundo en la clase 6, en torno al trabajo colectivo.

“Vamos con opciones reales de volver al país con medallas. Tener ocho deportistas dentro del Top 10 mundial refleja un trabajo sostenido, con un centro de entrenamiento de primer nivel, un cuerpo técnico consolidado y el respaldo necesario para competir internacionalmente”, destacó Francisco Carrasco, Head Coach Nacional de Para Tenis de Mesa, de cara a la cita planetaria que reunirá a 330 deportistas entre el 23 y 29 de noviembre en Pattaya.

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