Condenan a 16 años de cárcel a cinco integrantes de la Weichán Auka Mapu (WAM) por el homicidio de Manuel Huenupil

Captura de un video difundido en noviembre de 2021 que muestra a presuntos integrantes de la organización Weichan Auka Mapu

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó severas sentencias contra cinco individuos vinculados al grupo Weichán Auka Mapu (WAM), condenándolos a penas que suman 16 años de presidio efectivo por su responsabilidad en el asesinato de Manuel Huenupil Antileo, crimen perpetrado en la comuna de Carahue en mayo de 2022.

En un fallo unánime, los magistrados condenaron a Heraldo Norín Pilquimán, Jean Carlos Sáez Suazo, Jerson Sáez Suazo, Jhony Huenupil Yuvine y Javier Mariñán Millahual a 12 años de presidio en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple. A esta pena se sumaron otros 4 años de cárcel efectiva para los cinco involucrados, tras ser hallados culpables del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Las sentencias incluyen las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación para profesiones titulares mientras duren las respectivas condenas.

Emboscada armada en el predio “La Suerte”

Durante el juicio, el tribunal logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la dinámica de los hechos ocurridos la mañana del 5 de mayo de 2022. Aquel día, la víctima y sus hijos llegaron al predio “La Suerte”, propiedad de Forestal Mininco, para realizar labores de limpieza. El terreno se encontraba ocupado por las comunidades locales Quidiqueo Huenupil y José Painecura.

En el lugar, descubrieron a sujetos desconocidos y ajenos a las comunidades realizando faenas forestales, quienes afirmaron trabajar para Sergio Henríquez Valenzuela, integrante del grupo “La Weichán”. Tras ser contactado, Henríquez llegó al predio acompañado por una veintena de individuos armados, entre los que se encontraban los cinco condenados.

Absoluciones, allanamientos y registro de ADN

El fallo también abordó las responsabilidades derivadas de los allanamientos efectuados en septiembre de 2024 en la comuna de Tirúa. En dicho procedimiento, la justicia condenó a César Opazo Henríquez a 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, por el delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Durante los registros, la policía incautó un arsenal que incluía rifles con mira telescópica, escopetas de diversos calibres y piezas de armas a fogueo.

Por otra parte, el tribunal decretó la absolución de Opazo Henríquez, Gonzalo Antío Canullán y Francisco Pérez Álvarez respecto a la acusación de coautoría en el homicidio, debido a falta de acreditación. Asimismo, se absolvió a otros tres implicados de cargos específicos por tenencia de armas y municiones.