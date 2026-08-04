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Exestrella de WWE luchará por primera vez en Chile: Mustafa Ali disputará un título mundial

El actual campeón internacional de TNA encabezará el evento Año Cero de Guerra de Titanes. Se enfrentará a dos luchadores chilenos en una triple amenaza.

Juan Castillo

Exestrella de WWE luchará por primera vez en Chile: Mustafa Ali disputará un título mundial

El luchador estadounidense Mustafa Ali, exfigura de WWE y actual campeón internacional de TNA, se presentará por primera vez en Chile durante Año Cero, evento organizado por Guerra de Titanes para celebrar su aniversario número 22.

Ali participará en una triple amenaza por el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre frente a Matías Campbell y Dylan Fabrizio, conocido como Mister Chile.

El combate enfrentará al experimentado invitado internacional con dos de las principales figuras del circuito nacional.

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Mustafa Ali anticipa una dura batalla en San Joaquín

En la previa del evento, el luchador de 40 años reconoció las fortalezas de sus rivales, aunque destacó su trayectoria dentro del cuadrilátero. “Me han hablado muy bien de mis dos rivales, sé que tengo que cuidarme de las artimañas de Campbell y de la energía de Mister Chile, aunque el experimentado arriba de ese ring soy yo”, señaló.

Mustafa Ali debutó en WWE en 2016 dentro de la división crucero y posteriormente pasó por SmackDown y Raw. Durante su etapa en la compañía disputó oportunidades por títulos, estuvo cerca de obtener el maletín de Money in the Bank y encabezó el grupo Retribution antes de finalizar su contrato en 2023.

Campbell llegará como campeón luego de canjear su maletín frente a Dolph Ziggler en el evento Ambición de Poder, mientras que Fabrizio obtuvo su oportunidad tras ganar la batalla real de Supervivencia. El ganador de la triple amenaza se quedará con el Campeonato Mundial de Revolución Lucha Libre.

La función se realizará el sábado 15 de agosto en el Gimnasio Municipal de San Joaquín, comenzará a las 17:00 horas, y las últimas entradas se encuentran disponibles mediante Propass (pinchar acá).

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