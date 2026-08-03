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Tabilo sigue al alza y Barrios pierde terreno: esta es la actualización del ranking ATP para los tenistas chilenos hoy 3 de agosto

El número 1 de nuestro país sumó los frutos de su gran semana en Washington, donde llegó a semifinales.

Carlos Madariaga

Tabilo sigue al alza y Barrios pierde terreno: esta es la actualización del ranking ATP para los tenistas chilenos hoy 3 de agosto

Tabilo sigue al alza y Barrios pierde terreno: esta es la actualización del ranking ATP para los tenistas chilenos hoy 3 de agosto / ATP Tour

Este lunes se concretó la actualización del ranking ATP tras una semana convulsionada por el clima en Nortamérica.

Esto tomando en cuenta que el mal tiempo postergó la final del ATP 500 de Washington para esta misma jornada de lunes.

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Es desde aquel torneo donde llegan buenas noticias para Alejandro Tabilo, que quedó estrechamente eliminado en semifinales a manos del español Rafael Jodar, en una semana donde se dio el lujo de vencer al 8 del mundo, el local Ben Shelton.

Dicho progreso le permitió al nacional afianzarse como el mejor tenista de este país, siendo además el único top 100: “Jano” trepó cuatro lugares para alcanzar el puesto 26 del planeta, el cual lucirá como único representante chileno en el Masters 1000 de Montreal.

En cuanto al resto de los nacionales, Cristian Garin, sin jugar, subió tres puestos para volver a ser el número 2 de nuestro país al ubicarse en el lugar 136.

Esto también está condicionado por la baja de siete lugares de Tomás Barrios al no defender la segunda ronda de Masters 1000 que logró el año pasado en Canadá, cayendo al puesto 145.

Matías Soto, en el lugar 256, y Nicolás Villalón, en el 705, completan el top 5 de Chile. ¿Y Nicolás Jarry? Pese a mantenerse inactivo, trepó tres puestos y hoy es el 760 del planeta.

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