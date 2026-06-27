Sami Zayn escribió una nueva página en la historia de WWE al coronarse como el nuevo Campeón Indiscutido tras imponerse a Gunther y Cody Rhodes en el evento Night of Champions, realizado este sábado en Arabia Saudita.

El combate estelar estuvo a la altura de las expectativas, donde los tres protagonistas intercambiaron sus movimientos más devastadores en una lucha llena de intensidad, con múltiples cuentas de dos que hicieron creer varias veces que el campeón cambiaría de manos o que Cody Rhodes lograría retener.

Los falsos finales mantuvieron en suspenso al público hasta los últimos segundos, con Gunther castigando a sus rivales con su potencia característica, Rhodes respondiendo con su arsenal ofensivo y Zayn encontrando el momento perfecto para inclinar la balanza a su favor.

Tras una batalla que tuvo de todo, el cierre fue electrizante. Tras sobrevivir a los ataques de sus dos rivales y resistir castigos que parecían definitivos, Sami Zayn conectó su ofensiva decisiva para quedarse con la victoria y el Campeonato Indiscutido de WWE.

El canadiense celebró emocionado mientras el público presente reconocía la magnitud del momento, poniendo fin al reinado de Cody Rhodes y consolidando uno de los triunfos más importantes de su carrera.

La consagración de Sami Zayn también fue motivo de celebración para los fanáticos chilenos. El luchador ha manifestado en distintas oportunidades su cariño por Chile, identificándose con el país y llegando incluso a expresar públicamente su deseo de que WWE realice un Premium Live Event en territorio nacional.