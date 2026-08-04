Pangal responde a frase sin filtro del Chino y revela dato de sus días con las parvularias: “No sé cómo se calentaron”

Pangal Andrade decidió responderle a Manuel “El Chino” Orellana luego del cruce que se generó por el estado en que habría quedado el refugio donde fue encontrado tras permanecer aislado en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras de párvulos.

La polémica comenzó luego de que se viralizara un registro del rescate en el que se escuchaba al exchico reality lanzar una crítica por el desorden que, según relató, quedó en el lugar. En el video, Andrade apuntaba a la loza sucia, comida en ollas, camas sin hacer y botellas de alcohol a medio tomar.

“El Chino cu... cochino (...) Se pasó, una lavadita”, se escuchaba decir a Pangal en el registro que comenzó a circular en redes sociales.

La frase llegó hasta Orellana, quien no tardó en responderle. “Un saludo para todos los que me siguen, soy El Chino de la montaña. Aquí, disfrutando la vida no más po’... no somos na’ cochinos”, dijo.

Luego, agregó un mensaje directo para el deportista. “Jajajá, para que vean que no soy na’ cochino. Pangal, andai’ pato ficha. Yo no nací en una cuna de oro, yo nací en una cuna de mimbre. Soy humilde y de corazón para mi pueblo”, lanzó.

Pangal le responde al Chino y lo expuso

Consultado por el tema en Hay que decirlo, Pangal evitó entrar en una pelea mayor y aseguró que no le molestaron los dichos de Orellana. “Qué me va a doler, cómo me va a doler. Qué voy a entrar en polémicas. Lo encuentro bacán que aproveche su momento. Ahora lo conocen todos”, comentó.

El chico reality incluso le hizo una recomendación. “Que aproveche su momento, que haga todos los eventos que pueda. Que aproveche el momento y que cobre bien”, señaló. Eso sí, Andrade insistió en que quienes usan refugios de montaña deben dejarlos en mejores condiciones. “Siempre que voy a la montaña, digo: ‘Hay que dejarlo más limpio de lo que uno lo encuentra’”, afirmó.