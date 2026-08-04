;

ADN Hoy. Biministro Alvarado y fórmula de exención de contribuciones: “Lamento la negativa de la oposición”

En conversación con ADN Hoy, Claudio Alvarado aseguró que el Gobierno acogió una propuesta opositora para compensar el 100% de los recursos que dejarían de recibir los municipios, pero no obtuvo la unanimidad necesaria.

Juan Castillo

Entrevista a Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob - ADN Hoy

Entrevista a Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob - ADN Hoy

34:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó en ADN Hoy la negativa de la oposición a respaldar la fórmula planteada para compensar a los municipios por la futura exención del pago de contribuciones. La medida comenzaría a aplicarse en 2027 y tendría un costo estimado de US$200 millones.

El secretario de Estado explicó que la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba aportar entre US$120 millones y US$130 millones, dejando el monto restante a cargo de las municipalidades. Sin embargo, durante la discusión legislativa se evaluó financiar completamente la merma

“Yo lamento la negativa de la oposición a esta fórmula de compensación”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Según Alvarado, fueron senadores y senadoras opositores quienes propusieron que el Estado cubriera el 100% de la pérdida de ingresos municipales. “Recogimos la indicación en los términos que nos planteaban, pedimos la unanimidad y nos rechazaron la unanimidad; no la pudimos incorporar”, sostuvo. sin embargo, la falta de acuerdo llevó el proyecto a una comisión mixta.

El biministro indicó que la fórmula compensatoria completa ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y manifestó confianza en que también será respaldada por el Senado. “Llegamos a esa comisión sin fórmula de financiamiento o de compensación para los municipios. Y se establece esta indicación compensatoria del 100%”, detalló.

Respecto de la relación entre el Gobierno y la oposición, Alvarado reconoció que le gustaría que existiera una colaboración más fluida. No obstante, afirmó que el bloque opositor habría optado por mantener una postura unificada frente a la iniciativa. “Siento que hay una negativa a esta propuesta del Gobierno desde el inicio, incluso desde antes de que presentáramos la iniciativa”, aseguró.

El ministro también negó haber pedido disculpas durante una reunión con dirigentes de partidos de la antigua Concertación, como afirmó el presidente del PPD, Raúl Soto. “Que yo haya reconocido que me equivoqué o que pedí excusas, eso no se ajusta a la verdad”, enfatizó, agregando que se comunicó telefónicamente con el parlamentario para aclarar lo ocurrido.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad