El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó en ADN Hoy la negativa de la oposición a respaldar la fórmula planteada para compensar a los municipios por la futura exención del pago de contribuciones. La medida comenzaría a aplicarse en 2027 y tendría un costo estimado de US$200 millones.

El secretario de Estado explicó que la propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba aportar entre US$120 millones y US$130 millones, dejando el monto restante a cargo de las municipalidades. Sin embargo, durante la discusión legislativa se evaluó financiar completamente la merma

“Yo lamento la negativa de la oposición a esta fórmula de compensación”, afirmó.

Según Alvarado, fueron senadores y senadoras opositores quienes propusieron que el Estado cubriera el 100% de la pérdida de ingresos municipales. “Recogimos la indicación en los términos que nos planteaban, pedimos la unanimidad y nos rechazaron la unanimidad; no la pudimos incorporar”, sostuvo. sin embargo, la falta de acuerdo llevó el proyecto a una comisión mixta.

El biministro indicó que la fórmula compensatoria completa ya fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados y manifestó confianza en que también será respaldada por el Senado. “Llegamos a esa comisión sin fórmula de financiamiento o de compensación para los municipios. Y se establece esta indicación compensatoria del 100%”, detalló.

Respecto de la relación entre el Gobierno y la oposición, Alvarado reconoció que le gustaría que existiera una colaboración más fluida. No obstante, afirmó que el bloque opositor habría optado por mantener una postura unificada frente a la iniciativa. “Siento que hay una negativa a esta propuesta del Gobierno desde el inicio, incluso desde antes de que presentáramos la iniciativa”, aseguró.

El ministro también negó haber pedido disculpas durante una reunión con dirigentes de partidos de la antigua Concertación, como afirmó el presidente del PPD, Raúl Soto. “Que yo haya reconocido que me equivoqué o que pedí excusas, eso no se ajusta a la verdad”, enfatizó, agregando que se comunicó telefónicamente con el parlamentario para aclarar lo ocurrido.