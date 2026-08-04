“Hasta combos le pegó”: captan brutal agresión contra un pitbull dentro de ascensor en Ñuñoa

La Municipalidad de Ñuñoa informó el rescate de un perro de raza pitbull, llamado Rocky, tras sufrir una violenta agresión por parte de su dueño al interior de un ascensor de un edificio de la comuna.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. En las imágenes se observa al hombre propinándole una patada y, posteriormente, un golpe de puño al animal.

Según informó el alcalde Sebastián Sichel a través de su cuenta de Instagram, el caso fue denunciado por un conserje de 21 años. Tras ello, y por instrucción del Ministerio Público, el perro fue retirado del edificio y quedó bajo el cuidado del municipio.

Rocky “se encuentra recuperándose”

“Es un ataque brutal. Hasta combos le pegó a esta maravilla de perro, que lo único que quería era cariño. Si quiere desquitarse con alguien hoy día, no va a ser nunca más en Ñuñoa contra un animal”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, agregó que espera que “se apliquen las sanciones más duras de la Ley de Tenencia Responsable, desde 61 días a 3 años de prisión, y multas que van hasta casi 2 millones 200 mil pesos”.

Finalmente, el alcalde informó en la misma publicación que Rocky “se encuentra recuperándose” junto al equipo del municipio “para empezar una nueva vida con una familia que lo quiera”.