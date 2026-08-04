;

“Hasta combos le pegó”: captan brutal agresión contra un pitbull dentro de ascensor en Ñuñoa

El caso fue denunciado por un conserje y quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio.

Ruth Cárcamo

Capturas Instagram @sebastiansichel

Capturas Instagram @sebastiansichel

La Municipalidad de Ñuñoa informó el rescate de un perro de raza pitbull, llamado Rocky, tras sufrir una violenta agresión por parte de su dueño al interior de un ascensor de un edificio de la comuna.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble. En las imágenes se observa al hombre propinándole una patada y, posteriormente, un golpe de puño al animal.

Revisa también

ADN

Según informó el alcalde Sebastián Sichel a través de su cuenta de Instagram, el caso fue denunciado por un conserje de 21 años. Tras ello, y por instrucción del Ministerio Público, el perro fue retirado del edificio y quedó bajo el cuidado del municipio.

Rocky “se encuentra recuperándose”

“Es un ataque brutal. Hasta combos le pegó a esta maravilla de perro, que lo único que quería era cariño. Si quiere desquitarse con alguien hoy día, no va a ser nunca más en Ñuñoa contra un animal”, señaló el jefe comunal.

En esa línea, agregó que espera que “se apliquen las sanciones más duras de la Ley de Tenencia Responsable, desde 61 días a 3 años de prisión, y multas que van hasta casi 2 millones 200 mil pesos”.

Finalmente, el alcalde informó en la misma publicación que Rocky “se encuentra recuperándose” junto al equipo del municipio “para empezar una nueva vida con una familia que lo quiera”.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad