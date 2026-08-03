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Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios que conformaron una red delictual al interior de la cárcel Santiago 1

Los involucrados facilitaban el ingreso irregular de alimentos destinados al mercado ilícito dentro del recinto penal. Los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Mario Vergara

Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios

Gendarmería desvincula a cuatro funcionarios

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Un trabajo investigativo y de inteligencia liderado por las jefaturas del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 culminó este 3 de agosto con la desvinculación inmediata de cuatro funcionarios pertenecientes a las filas de Gendarmería de Chile. De acuerdo con la institución, los involucrados conformaron una red dedicada a la comisión de delitos al interior del recinto penitenciario.

La indagatoria logró acreditar que los exfuncionarios facilitaban el ingreso irregular de alimentos, introduciendo cantidades significativamente superiores a las permitidas por la administración del penal. Para llevar a cabo estos ilícitos, el grupo operaba estratégicamente desde el sector de recepción y registro de encomiendas.

Mercado ilícito y sanciones penales

El entramado quedó al descubierto luego de que la propia jefatura del establecimiento constatara en terreno las irregularidades cometidas. Paralelamente, la labor de la inteligencia institucional permitió determinar que la totalidad de las especies ingresadas bajo esta modalidad tenían como destino abastecer el mercado ilícito al interior de la unidad penal.

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Tras comprobarse el evidente desapego a las normativas y a las instrucciones emanadas por el Alto Mando, los cuatro involucrados fueron apartados de sus cargos. Además de su salida institucional, fueron apercibidos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 del Código Procesal Penal. La totalidad de los antecedentes del caso ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario para la respectiva persecución penal.

Combate frontal contra la corrupción

A través de un comunicado oficial, Gendarmería de Chile enfatizó que este exitoso operativo interno es una muestra clara de que la institución está actuando de manera activa y utilizando todas sus capacidades operativas para detectar y neutralizar los hechos de corrupción.

La entidad remarcó que estas acciones, junto con desbaratar redes delictuales al interior de las unidades penales del país, buscan promover y fortalecer los principios éticos que deben orientar permanentemente la labor de todo el personal penitenciario.

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