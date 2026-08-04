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La Roja tiene nueva casa televisiva rumbo al Mundial 2030: anuncio oficial

La selección chilena puso fin a su vínculo con Chilevisión.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena tiene nueva casa televisiva. A través de sus redes sociales, La Roja confirmó que Mega será el canal encargado de transmitir sus partidos durante el período 2026-2030, luego de adquirir los derechos de emisión hace algunos meses.

“¡Bienvenido Mega! Mega será la señal oficial de nuestras Selecciones Nacionales hasta el año 2030″, publicó el combinado nacional mediante sus canales oficiales.

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Con el arribo de la estación que lidera Carlos Heller, la selección chilena puso fin a su vínculo con Chilevisión, que transmitió sus encuentros desde 2019, cubriendo los procesos clasificatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022 y al Mundial 2026.

Ahora, Mega será el único canal con los derechos oficiales para transmitir todos los partidos de La Roja, tanto de la selección adulta masculina y femenina como también de las distintas categorías del equipo nacional.

Por lo pronto, los primeros encuentros que se emitirán por la señal de Vicuña Mackenna serán los amistosos frente a Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 de septiembre) y México (6 de octubre).

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