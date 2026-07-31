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“Spider-Man: Brand New Day” rompe histórico récord de “Avengers: Endgame” antes de su estreno mundial en cines

La nueva película protagonizada por Tom Holland logró una recaudación inédita en funciones de preestreno y apunta a convertirse en uno de los mayores fenómenos de taquilla del año.

Nelson Quiroz

Spider-Man: Brand New Day / SONY - MARVEL

Spider-Man: Brand New Day / SONY - MARVEL

La nueva aventura del Hombre Araña ya comenzó a hacer historia antes de su estreno oficial. Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día en español latino), recaudó 72 millones de dólares en funciones de preestreno, incluyendo exhibiciones anticipadas del miércoles, convirtiéndose en la película con la mayor cifra de adelantos en la historia del cine.

Según Variety, con este resultado, la cinta de Sony y Marvel superó el récord que mantenía Avengers: Endgame, que había conseguido 60 millones de dólares en sus funciones previas al estreno en 2019, antes de convertirse en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de todos los tiempos con una apertura mundial de 1.200 millones de dólares.

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Spider-Man: Brand New Day / SONY - MARVEL

Las primeras proyecciones indican que la nueva entrega de Spider-Man podría tener uno de los debuts más grandes de la historia. En Estados Unidos, las estimaciones apuntan a una recaudación inicial de entre 260 y 280 millones de dólares, aunque algunos análisis incluso anticipan que podría superar los 300 millones.

En tanto, en el mercado internacional, donde se incluye Chile, se espera que sume entre 275 y 300 millones de dólares durante su primer fin de semana.

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El estreno llega en un año marcado por grandes éxitos de taquilla. Hasta ahora, Toy Story 5 lidera la recaudación mundial de 2026 con cerca de 1.029 millones de dólares, seguida por Michael con aproximadamente 1.016 millones y The Super Mario Galaxy Movie con más de 1.011 millones. Sin embargo, Brand New Day comienza su carrera con un impulso que podría llevarla rápidamente a disputar el primer lugar.

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¿De qué trata "Spider-Man: Brand New Day“?

La película retoma la historia de Peter Parker cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, con el mundo olvidando su identidad como héroe.

Tom Holland vuelve a interpretar al personaje, acompañado por un elenco que incluye a Zendaya y una nueva amenaza interpretada por Sadie Sink.

Con su arranque récord, Spider-Man: Brand New Day se perfila como uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y una nueva prueba del poder comercial del universo Marvel.

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