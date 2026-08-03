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Senapred entrega balance del sistema frontal en la zona centro-sur: reportan dos muertos y 2.476 damnificados

Martín Neut

Desborde Río Andalién

Desborde Río Andalién / Rodrigo Fuica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el que hasta ahora deja dos personas fallecidas, miles de damnificados y diversas alertas por riesgo de desbordes e inundaciones.

La directora del organismo, Alicia Cebrián, informó que la emergencia registra 2.476 damnificados, 130 personas albergadas y 6.130 aisladas. Además, se contabilizan 28 viviendas destruidas, 737 con daño mayor, 5.602 con daño menor y 1.004 en evaluación.

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Respecto de la situación, la autoridad indicó que “a nivel nacional, se mantienen 7 alertas rojas y 8 alertas amarillas asociadas a este evento meteorológico por desbordes o crecidas”, mientras que seis estaciones de monitoreo de ríos permanecen sobre el umbral rojo y otras 15 en nivel amarillo.

En tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 15.476 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

Finalmente, Cebrián llamó a las comunidades cercanas a ríos, quebradas y zonas cordilleranas a mantenerse informadas y recordó que, “en caso de recibir una alerta SAE por un peligro inminente, evacuar de manera inmediata siguiendo las instrucciones de los organismos técnicos desplegados en terreno”.

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